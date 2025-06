Mannheim – Jubiläum: 50 Jahre Kita Am Brunnengarten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kita feiert den runden Geburtstag am 28. Juni mit einem Tag der offenen Tür

Wer ins Außengelände der evangelischen Kita am Brunnengarten tritt,

schaut direkt in die grünen Baumkronen des Herzogenriedparks. Denn dort, im Rücken des Parks,

wurde die Kita vor 50 Jahren eröffnet. Dieses Jubiläum feiert das Team am Samstag, 28. Juni, von

11 bis 14 Uhr mit einem großen Fest: Groß und Klein können sich auf ein abwechslungsreiches

Programm mit vielen Aktionen und Spielen, Bastel- und Kreativangeboten sowie einer Tombola

freuen. Für das leibliche Wohl sorgen ein Buffet mit interkulturellen Speisen sowie Kaffee und Kuchen.

Buntes und leckeres Programm mit Musik und vielen Spielangeboten

Im weitläufigen Außengelände der Kita Am Brunnengarten, die viele als die Kita Krümelchen ken-

nen, können die Kinder nach Herzenslust spielen: Die neuen Spielgeräte laden dazu ebenso ein

wie der Laufparcour, ein Angel- und ein Wurfspiel oder auch das Sackhüpfen. Am Maltisch werden

Mandalas gestaltet und am Schminktisch Gesichter verziert. Wer Appetit hat, kann es sich am in-

terkulturellen Buffet schmecken lassen.

Zuvor werden die Gäste von Kita-Leiterin Ulrike Eisenhauer herzlich begrüßt. Auch Pfarrerin Judith

Natho von der evangelischen Neckarstadtgemeinde, heißt die Gäste willkommen, bevor die Kita-

Kinder den „Kindergarten-Boogie“ singen mit einem Text, den das Kita-Team auf den Jubilar um-

geschrieben hat. Anschließend sorgt die Eltern-Band für weitere musikalische Begleitung.

Entstanden im Jahr der Bundesgartenschau 1975

Die Kita am Brunnengarten ist sozusagen ein Kind der Bundesgartenschau 1975. Denn sie ent-

stand ganz nah bei der Modellbebauung „Wohnen im Grünen“. Die Kita Krümelchen, wie sie da-

mals hieß, bot Raum für 66 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Die Kinder turnten und kochten,

bastelten, musizierten und konnten einzeln gefördert werden. Nachmittags wurde gruppenüber-

greifend Sinnesschulung, Spracherziehung, Feinmotorik, Rhythmus und Tanz sowie Mutter-Kind-

Turnen und Töpfern für Eltern angeboten. Das pädagogische Programm hat sich ebenso weiter-

entwickelt, wie die bauliche Einrichtung, die zuletzt 2010/11 modernisiert wurde. Seither gibt es

dort eine Fahrradwerkstatt sowie Aktionen rund um das Grüne-Gockel-Programm. 50 Jahre später

arbeiten 22 pädagogische Fachkräfte in der Kita, die 108 Kinder in sechs Gruppen betreuen.

Frisch gekocht wird an jedem Kita-Tag immer noch.

Info: Die evangelischen Kitas haben in Mannheim eine lange Tradition: Vor mehr als 150 Jahren

wurde der erste evangelische Kindergarten in Mannheim gegründet: Der pietistische Prediger

Adam Wißwässer eröffnete 1867 in seinem Haus in P4, 3 die erste evangelische Kleinkindschule,

um Kleinkinder von berufstätigen Müttern zu versorgen. Heute betreuen in den 39 evangelischen

Kitas in Mannheim 600 pädagogische Fachkräfte rund 2.700 Kinder. In fast allen ist fester Be-

standteil, was 1975 bei der Eröffnung der Kita Am Brunnengarten schon dazugehörte: Es wird

frisch gekocht.

BU: Blick ins Außengelände der Kita Am Brunnengarten, mit den Bäumen des Herzogenriedparks

im Hintergrund. Foto: ekma/de Vos.

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim