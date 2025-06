Mannheim – Abenteuer-Fahrradrallye auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem Sommerfest für die ganze Familie laden die Mitarbeitenden des Abenteuerspielplatzes und des Jugendhauses Waldpforte, Waldpforte 65, am Samstag, den 19. Juli 2025, ein: Unter dem Motto „Abenteuer-Fahrradrallye – Mache dich und dein Bike fit!” können Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren wieder von 14 bis 18 Uhr ihre Geschicklichkeit mit dem Fahrrad testen. Der Abenteuerspielplatz wird in einen aufregenden Geländefahrradparcours verwandelt. Die Teilnehmenden treten an, um den Parcours in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst wenigen Fehlern zu meistern. Den schnellsten drei Teilnehmenden winken lukrative Preise.

Für die Teilnahme an der Rallye benötigen die Kinder und Jugendlichen ein eigenes Fahrrad und einen eigenen Fahrradhelm. Agenda Aktion-Teilnehmende sollten zudem ihre Stempelkarte mitbringen. Anmeldungen sind möglich unter: asp.waldpforte@mannheim.de.

Neben kühlen Getränken, Kaffee, Tee und Kuchen werden zusätzlich Snacks für den kleinen Hunger zum Verkauf angeboten.

Bei Fragen zum Zugang und zu barrierefreier Nutzung wenden Sie sich bitte per E-Mail an: jugendhaus.waldpforte@mannheim.de oder asp.waldpforte@mannheim.de.

Der Abenteuerspielplatz und das Jugendhaus Waldpforte sind Einrichtungen der Abteilung Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt der Stadt Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim