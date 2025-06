Ludwigshafen – Taschendiebstahl auf dem Pfalzfest

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Eine 46-jährige Ludwigshafenerin besuchte am Samstagabend (21.06.2025) das “Pfalzfest” im Ebertpark. Zwischen 22:30 und 23:30 Uhr entwendeten Unbekannte ihren Geldbeutel, der sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Hand- oder Hosentasche befand. Der Gesamtschaden beträgt etwa 150 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Im Zusammenhang mit Taschendiebstählen rät Ihre Polizei:

-Seien Sie in Menschenansammlungen und auf gut besuchten Plätzen

besonders wachsam, hier tummeln sich viele Taschendiebe.

-Seien Sie misstrauisch, wenn Sie z.B. angerempelt werden oder

wenn Fremde Sie ansprechen, um Geld zu wechseln oder eine Auskunft

wollen. Das können raffinierte Ablenkungsmanöver sein.

-Schließen Sie Ihre Handtasche bzw. den Rucksack sorgfältig,

nutzen Sie innenliegende verschließbare Innentaschen für Ihre

Geldbörse.

-Nehmen Sie nur die nötigsten Papiere mit und keine großen Summen

an Bargeld.

-Bewahren Sie Geld- und Kreditkarten niemals zusammen mit der PIN

auf. Tragen Sie Ihre Wertsachen nah am Körper und möglichst in den

Innentaschen.

-Lassen Sie Ihre Sachen, wie Taschen und Jacken, nicht

unbeaufsichtigt liegen.

-Weisen Sie Ihre Mitmenschen auf offene Taschen und

Reißverschlüsse hin, in die Diebe schnell reingreifen könnten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz