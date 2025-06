Ladenburg – STADTRADELN-Radtour zum Auftakt

Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermeister Schmutz und König laden ein zur Fahrt zu den

Aktionspunkten am „Lebendigen Neckar“

Zum Auftakt des STADTRADELN laden die beiden Bürgermeister Stefan Schmutz und

Florian König am Sonntag, 29. Juni 2025 zur gemeinsamen Fahrradfahrt zu den

Aktionspunkten am „Lebendiger Neckar“ entlang des Neckarufers ein. Start ist in Ladenburg

am Wasserturm um 11:00 Uhr. Die Fahrtroute führt von Ladenburg ausgehend über die

Neckarhäuser Fähre zu den Aktionspunkten am Fähranleger. Weiter geht es auf der – für

den motorisierten teilgesperrten – Hauptstraße (K4138) zur "Fischkinderstube" und dem

danebenliegenden Fest "Lebendiger Garten" und dem "Street Soccer Turner" für Kids und

junge Erwachsene sowie sportbegeisterte Hobby-Kicker. Von da aus geht es weiter – vorbei

am Edinger Rathaus – zum Veranstaltungsendpunkt, dem TVE-Bootsanleger und dem

Edinger Anglerheim. Mitradelnde sind herzlich willkommen.

Vom 29.06. bis 19.07.2025 heißt es wieder "Kilometer sammeln" im Rahmen der Aktion

STADTRADELN. Auch Ladenburg beteiligt sich und ruft zum Mitmachen beim

STADTRADELN auf. Im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 19. Juli 2025 können alle

Bürgerinnen und Bürger sowie alle Personen, die in Ladenburg arbeiten, einem Verein

angehören oder eine Schule besuchen, beim STADTRADELN mitmachen und möglichst

viele Radkilometer sammeln. Ob alleine oder im Team mit Freunden, Kollegen, Nachbarn

oder im Verein – jeder kann mitmachen!

Wer noch nicht zum STADTRADELN angemeldet ist, kann sich online unter:

https://www.stadtradeln.de/ladenburg anmelden. Das „Offene Team Ladenburg“ freut sich

über weitere Radler.

Quelle: Stadt Ladenburg