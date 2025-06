Hockenheim – Der Juli in der Stadtbibliothek: Aktuelle Termine und Veranstaltungen

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Juli in der Stadtbibliothek – Aktuelle Termine und Veranstaltungen -Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im Juli 2025 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren

Die Stadtbibliothek lädt in Kooperation mit dem Seniorenbüro herzlich zum Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren ein. Am Mittwoch, den 2. Juli, ab 15:30 Uhr wird in der Zehntscheune gemeinsam gespielt, gelacht und geplaudert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen gerne die eigenen Lieblingsspiele mitbringen. Darüber hinaus stehen viele Spiele zur Auswahl bereit. Für das leibliche Wohl ist mit einer Tasse Kaffee gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Bilderbuchkino

Am Samstag, den 5. Juli, um 10:30 Uhr zeigen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuchkino „Der kleine Beuteldachs ganz schön neugierig: „Warum stecken die Strauße eigentlich ihren Kopf in den Sand? will der kleine Beuteldachs von seinem Papa wissen. Doch der zuckt nur mit den Schultern. Wie gut, dass die beiden heute einen Ausflug in den Zoo machen. Dann kann der kleine Beuteldachs die Strauße selber fragen. Und das ist längst nicht alles, was er unbedingt wissen möchte!“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Kamishibai-Vorlesen

Am Samstag, den 12. Juli, um 10:30 Uhr erwartet alle kleinen Zuhörer ein spannendes Kamishibai-Erlebnis in der Stadtbibliothek Hockenheim. Die Vorlesepaten der Bibliothek lesen die Geschichte „Der Dachs hat heute schlechte Laune“ vor: „Schlechte Laune ist ansteckend! So verbreitet der mies gelaunte Dachs schlechte Stimmung unter allen anderen Tieren. Das tut gut, meint der Dachs zuerst. Aber mit einem Mal sind alle böse auf den Dachs. Da kommt ihm der rettende Einfall: Er organisiert ein lustiges Fest, bei dem nur eines fehlen soll: schlechte Laune!“ Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Zehntscheunenkino: Überraschungsfilm für Erwachsene

Am Donnerstag, den 17. Juli, findet das Zehntscheunenkino für Erwachsene statt. Besucherinnen und Besucher können hier, versorgt mit Popcorn und Getränken, einen Überraschungsfilm genießen. Los geht der besondere Kinoabend um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18:30 Uhr. Die kostenlosen Kinokarten können ab drei Wochen zuvor bis einen Tag vor Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden.

Sommeraktion: Unbegrenzte Ausleihe vom 22. bis 30. Juli

In der Woche vom 22. bis 30. Juli lädt die Stadtbibliothek alle Leserinnen und Leser zu einer besonderen Sommeraktion ein: Während dieses Zeitraums können alle Mediengruppen – inklusive Non-Book-Medien wie DVDs, Spiele, Tonies und Edurinos – in unbegrenzter Stückzahl und mit einer Leihfrist von vier Wochen ausgeliehen werden! Normalerweise ist die Ausleihe von Nonbooks auf zehn Exemplare pro Konto beschränkt. Diese Begrenzung wird im Aktionszeitraum ausgesetzt, sodass Nutzerinnen und Nutzer nach Herzenslust stöbern und mitnehmen können, was sie interessiert – ganz ohne Mengenlimit. Egal ob Lesefutter für den Urlaub, Hörspiele für lange Autofahrten oder Unterhaltung für Regentage – in der Bibliothek ist für jeden etwas dabei.

Buchtreff

Am Donnerstag, den 24. Juli, findet in der Leseecke im 1. OG der Stadtbibliothek Hockenheim der monatliche Buchtreff statt. Leserinnen und Leser haben hier die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und über ihre Lieblingsbücher auszutauschen und Buchempfehlungen zu erhalten. Los geht es um 17:30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Stadtbibliothek freut sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Quelle: Stadt Hockenheim