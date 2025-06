Heidelberg – Speyerer Straße: Abbiegespur in Carl-Benz-Straße vom 27. bis 30. Juni verkürzt

Heute Abend am 24.06.2025 kam es in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Bruchwiesenstraße und der Christian Weiß Straße. Zwei Pkw sind dort kollidiert, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Unfallursachen zu klären. Bisher liegen keine Erkenntnisse über Verletzte vor. Während der Unfallaufnahme und ... Mehr lesen »