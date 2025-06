Heidelberg – Open Air Festival 2025: Britgirl Abroad bei Sound of Schlierbach!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Open Air Festival 2025: Britgirl Abroad bei Sound of Schlierbach am Sonntag, 6. Juli 2025 um 19:30, Wolfsbrunnen, Wolfsbrunnensteige 15, 69118 Heidelberg – Am 6. Juli 2025 um 19:30 Uhr verwandeln Britgirl Abroad den traumhaften Wolfsbrunnen Heidelberg in eine Bühne voller Gefühl, Musik & britischem Charme. Versteckt im Wald, ganz nah am Schloss – dieser magische Ort ist wie gemacht zum Lauschen, Lachen & Träumen.

Freut euch auf Songs, die berühren – und Kates herrlich schräge Geschichten aus dem Leben einer Britin in Deutschland.

Link zur Ticketseite:

https://www.reservix.de/tickets-britgirl-abroad-in-heidelberg-wolfsbrunnen-am-6-7-2025/e2407137

Link zum Video:



Quelle: Kate Dowle