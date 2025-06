FKV Ludwigshafen/Rh. e.V. feiert 40 Jahre Vereinsgeschichte!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein ganz besonderer Tag stand im Kalender vieler Kegelfreunde: Die Freizeitkeglervereinigung Ludwigshafen/Rh. e.V. feierte ihr 40-jähriges Bestehen! Eine Feier voller Freude, Lachen und Erinnerungen fand in den Räumen des KV Mutterstadt statt. Aktive und passive Mitglieder trafen sich, um auf die vergangenen vier Jahrzehnte zurückzublicken – Zeit, die geprägt war von sportlichem Ehrgeiz, Freundschaft und unzähligen gemeinsamen Kegel Erlebnissen. Das gesellige Ambiente lud alle ein, in Erinnerungen zu schwelgen und die Erfolge des Vereins zu würdigen. Birgit Hüther betonte in Ihrer Rede vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl aller und freute sich besonders den Ehrenvorsitzender Hans Jürgen Franke, der bald seinen 90. Geburtstag feiert, gemeinsam mit seiner Gattin begrüßen zu dürfen. Hans Jürgen konnte mit vielen alten Bekannten erzählen und man erinnerte sich an viele Anekdoten aus der Vereinsgeschichte. Für Essen und Trinken und jede Menge Eiscreme am heißen Nachmittag war gesorgt und alle Mitglieder hatten die Möglichkeit, alte Bekannte zu treffen und sich auszutauschen. Das Vereinsjubiläum war ein voller Erfolg und so hoffen alle auf: die nächsten 40 Jahre voller Spaß, Gemeinschaft und natürlich: Kegeln!

Quelle: Freizeitkeglervereinigung Ludwigshafen