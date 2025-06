Worms – Wortgewandt durch die Nibelungensage – Neues kreatives Schulprojekt der Nibelungen-Festspiele in Kooperation mit der Ilse-Lang-Schule

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr bieten die Nibelungen-Festspiele mit dem Kindertag sowie der Unterstützung des Sommerworkshops der Nibelungenhorde wieder zwei beliebte Programmpunkte für Kinder und Jugendliche an. Neu hinzu kommt dieses Mal ein außergewöhnliches Schulprojekt mit Zwölftklässlern der Ilse-Lang-Schule – Berufsbildenden Schule Worms. Im Rahmen von mehreren Workshops unter der Leitung von Tobias Steinfeld setzen sich die jungen Erwachsenen zwischen 16 und 21 Jahren kreativ mit der Nibelungensage auseinander und entwickeln einen Poetry Slam, der am 3. Juli, 19 Uhr, im Wormser Theater aufgeführt wird. Der Eintritt ist frei.

Studiendirektor Thorsten Weber von der Schulleitung der Ilse-Lang-Schule war von Anfang an begeistert von der Konzeptidee, die die Nibelungen-Festspiele an die Schule herantrugen. Zusammen mit den beiden engagierten Lehrkräften Christine Antz und Carmen Stephan schuf man schnell optimale Bedingungen für kreative Prozesse. Das bedeutet: Die aufeinander aufbauenden Workshops zwischen Mai und Juni finden ohne Leistungsdruck oder Bewertung statt. Im Mittelpunkt stehen das freie Gestalten und kreative Schreiben unter der Anleitung von Autor und Workshopleiter Tobias Steinfeld. Die teilnehmenden Schüler arbeiten sowohl gemeinsam als auch individuell an ihren Texten. Ein Ausflug auf den Spuren der Nibelungen in die Wormser Innenstadt sowie der Besuch eines Poetry Slams sollen Inspirationen liefern und den kreativen Austausch fördern. Tobias Steinfeld bringt umfangreiche Erfahrung mit: Der mehrfach ausgezeichnete Jugendbuchautor realisiert bereits seit mehreren Jahren kreative Formate für die Nibelungen-Festspiele – von einer Nibelungenzeitung über ein Hörspiel bis hin zu einem Escape Room. Die Abschlussveranstaltung des Schulprojektes findet mit der Aufführung eines Poetry-Slams am 3. Juli um 19 Uhr im Wormser Theater statt. Der Eintritt ist frei.

Tobias Steinfeld, Workshopleiter: „In der Schreibwerkstatt experimentieren die Teilnehmenden mutig mit Sprache, entdecken eigene Themen und entwickeln einen individuellen Ausdruck. Als Workshopleiter lege ich Wert darauf, ihre Arbeit ernst zu nehmen. Die Gruppe hat viel Spaß am Schreiben, hört aufmerksam zu und gibt sich gegenseitig wertvolles Feedback.“

Petra Simon, Geschäftsführerin Nibelungenfestspiele gGmbH: „Es ist uns ein großes Anliegen, jungen Menschen nicht nur kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, sondern ihnen auch Räume zu öffnen, in denen sie ihre Geschichten durch eigene Worte und Bilder zum Ausdruck bringen können. Beim Poetry Slam entsteht etwas, das über das Erzählen hinausgeht: Sprache wird Haltung, der eigene Blick auf die Welt bekommt Resonanz. Es geht nicht nur um das Was – sondern auch um das Wie. Bildung, Kreativität, kulturelles Selbst – das kommt zusammen. Auf einer Bühne.“

Kulturelle Bildung bei den Nibelungen-Festspielen

Seit Anbeginn der Festspiele bereichert ein hochwertiges Kulturprogramm die Hauptinszenierung vor dem Wormser Dom. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Nachwuchsförderung. Ob Autorenwettbewerb, Theaterworkshops, Schulprojekte oder kostenfreie Kindertage: Immer geht es darum, an den Nibelungenstoff, an Theater und Kultur im Allgemeinen heranzuführen und zu einer eignen Auseinandersetzung mit den Themen anzuregen.

