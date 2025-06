Weinheim – Musikalischer Besuch für den Grüffelo

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Torsten Fetzner und der Gitarre entlang des Grüffelo-Pfades, erstmals wieder am Samstag, 5. Juli.

Weinheim. Jetzt ist er wieder da – und pumperlgesund, der Weinheimer Grüffelo an der Spitze seines Weges unterhalb der Burgruine Windeck. Jetzt kann er wieder musikalischen Besuch empfangen, an sechs Samstagen in diesem Jahr. Zum ersten Mal seit seiner Entlassung aus der Grüffelo-Klinik am Samstag, 5. Juli. Kein Geringerer als der frühere Weinheimer Bürgermeister, Musiker und Wandersmann Dr. Torsten Fetzner hat sich eine neue kleine Wanderung mit Kindern ausgedacht – auf dem Burgweg hinauf zur Windeck, immer entlang des Grüffelo-Pfades und seiner tierischen Akteure. Mit Liedern und Geschichten zur Natur und den Bewohnern des Waldes wird der frühere Bürgermeister Torsten Fetzner die Führung mit seiner Gitarre begleiten.

Treffpunkt ist am Windeckplatz in der Fußgängerzone um 10 Uhr, die Führung dauert etwa 90 Minuten. Eine Teilnahme kostet 4 Euro pro Kind. Mit Liedern und Geschichten zum Grüffelo, seinen tierischen Freunden und seinen Geschichten wird Torsten Fetzner eine kleine Wanderung zum einem musikalischen Erlebnisspaziergang anbieten.

Vor über 25 Jahren kam das komisch-gruselige Waldmonster aus England nach Deutschland – im Weinheimer Beltz-Verlag erschien das erste Grüffelo-Buch auf Deutsch. Wie man weiß, ist Weinheim die deutsche Heimat des Grüffelo. Wegen des renommierten Kinderbuchverlages, aber auch wegen des Grüffelo-Pfades, der in Weinheim seit vier Jahren vom Fuß des Schlossberges hinaufführt in Richtung Burgruine Windeck. Es ist der einzige Grüffelo-Pfad in Deutschland, der kostenlos und jederzeit frei zugänglich ist. Die Grüffelo-Figur aus einer Weinheimer Eiche wurde erst vor wenigen Wochen ersetzt, jetzt steht da Grüffelo II.

Anmeldung über die Tourist-Information am Marktplatz, Telefon 06201 82 610 oder tourismus@weinheim.de. Gruppenführungen für maximal 20 Kinder sind nach Vereinbarung auch an anderen Terminen möglich.

Quelle: Stadt Weinheim