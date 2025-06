Weinheim – Dr. Woggle & The Radio veröffentlichen neue EP „Love is like food“ – Live-Heimspiel beim Festival „30 Jahre Café Central“ – Percussionist und Gitarrist stoßen zur Band – Neue Platte, neue Gesichter

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Dr. Woggle & The Radio veröffentlichen am 20. Juni 2025 ihre neue EP „Love is like food“, die ab diesem Datum auf allen relevanten Streamingportalen verfügbar ist. Präsentiert wird die EP bei zwei Live-Auftritten: am 27. Juni um 21 Uhr beim Festungsfest in Germersheim und am 28. Juni beim Heimspiel im Weinheimer Schlosshof beim Festival „30 Jahre Café Central“. Ein weiterer Gitarrist und ein Perkussionist stoßen zur mittlerweile neunköpfigen Band.

Weinheim/Mannheim, 18. Juni 2025. Die überregional bekannte Ska- und Indie-Reggae-Band Dr. Woggle & The Radio veröffentlicht am 20. Juni 2025 ihre neue EP „Love is like food“. Die Band aus dem Rhein-Neckar-Delta, bekannt für ihren energiegeladenen Sound und mehr als 500 mitreißende Live-Shows in ganz Europa, zeigt sich auf der neuen Veröffentlichung vielseitig wie nie. Die EP ist ab Veröffentlichungstag auf allen gängigen Streamingportalen verfügbar.

Altbekannter Groove und neue stilistische Wege

„Love is like food“ bietet eine tanzbare Mischung aus treibendem Ska, charmantem Rocksteady und überraschenden Klangfarben, die das musikalische Spektrum der Band erweitern. Neben dem Titeltrack „Love is like food“ tragen „It’s true“ und „Someone special“ den klassischen „Woggle“-Groove, während das Stück „Shine“ für die Band neue stilistische Wege präsentiert. Zu letzterem Stück hat die Band außerdem ein Musikvideo gedreht, das mit Veröffentlichung der EP erschienen ist. Ergänzt wird das Werk durch zwei Instrumentalstücke, die der Bläsersektion Raum zur vollen Entfaltung geben. „Bei der Produktion der neuen EP war uns wichtig, den Live-Charakter unserer Musik spürbar zu machen – wir haben bewusst auf klassische Techniken gesetzt, etwa die Schlagzeugaufnahme mit nur drei Mikrofonen. Das Ergebnis klingt roh, warm und genau so, wie wir als Band zusammenspielen“, erklärt Lars Schwarz, Keyboarder der Band, der die EP in seinem Tonstudio produziert hat.

Konzert beim „30 Jahre Café Central“ Festival

Zeitlich passend zur Veröffentlichung spielt die Band am 27. Juni um 21 Uhr beim Festungsfest in Germersheim. Das Highlight folgt am darauffolgenden Tag mit einem Heimspiel beim Festival „30 Jahre Café Central“ im Weinheimer Schlosshof. Für die Band ist es ein besonderes Ereignis: 1998 in Weinheim gegründet, hat nicht nur die Stadt, sondern auch das Café Central als kulturelle Institution eine zentrale Bedeutung für die Bandgeschichte. Weiter geht es dann im August auf dem „Finkenbach Festival“ im Odenwald.

Zwei neue Gesichter

Zudem begrüßt Dr. Woggle & The Radio zwei neue Mitglieder: Der Percussionist Paul Pflästerer, der mit rhythmischer Vielfalt und Klangfarbenreichtum die Bandbreite des Sounds erweitert, sowie Gitarrist Felix Kern, der die Gruppe als zweiter Gitarrist ergänzt und live wie im Studio für zusätzliche Dynamik sorgt. Damit ist die mittlerweile 9-köpfige Band bestens gewappnet für die anstehenden Konzerte und bietet den treuen Fans sowie neuen Zuhörern ein noch nie dagewesenes „Woggle“-Erlebnis. Vorgestellt werden die beiden Neuen im Rahmen der anstehenden Konzerte. „Das Heimspiel in Weinheim hat für uns eine besondere emotionale Bedeutung – es ist nicht nur unser Ursprung, sondern auch der Ort, an dem unsere Geschichte weitergeschrieben wird. Mit Paul und Felix an Bord fühlt es sich an, als hätte die Band ein neues Kapitel aufgeschlagen“, sagt Nikolaus Knapp, Sänger und Frontmann der Band.

Link zu Spotify: https://open.spotify.com/intl-de/artist/4xCWIhqJrxidcohipz2EFz?si=3c7a4d061de24e5a

Link zum Instagram-Profil der Band: https://www.instagram.com/dr_woggle?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

Link zum Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=kUNsduA-V6Y

Quelle: Stadt Weinheim