Viernheim – Verlegung Sommerfest in die SBS 55+

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Hitze wird das Fest vom Apostelplatz umverlegt.

Das Demenznetz Viernheim lädt am Mittwoch, dem 25. Juni, von 14 bis 17 Uhr zum Sommerfest ein. Aufgrund der zu erwartenden hohen Temperaturen wird die Veranstaltung in der Selbstverwalteten-Begegnungs-Stätte 55+ (SBS 55+), Am Schillerplatz 1a, stattfinden. Diese Einladung gilt allen Bürgerinnen und Bürgern Viernheims sowie Gästen aus den umliegenden Kommunen. Eine besondere Einladung gilt wie immer Menschen mit Demenz sowie deren Angehörigen. Das geplante Rahmenprogramm bleibt weitgehend bestehen.

Zur Eröffnung des Sommerfests findet um 14 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Motto „Demenz – gemeinsam mutig“ statt. Gestaltet wird dieser von Pfarrer Klaus Traxler (Evangelische Kirchengemeinde) und Gemeindereferent Herbert Kohl (Katholische Kirche).

Ab etwa 14:45 Uhr dürfen sich die Gäste auf Kaffee und Kuchen, Livemusik und ein abwechslungsreiches Programm freuen. Es gibt Gelegenheiten zum Austausch, Tanzen, Verweilen und zur Information rund um das Thema Demenz.

Das Rahmenprogramm mit Schnupperfahrten in der E-Rika sowie dem Spieleangebot von „Vanellas Spielewelt“ bleibt wie geplant bestehen. Am Stand des Demenznetzes stehen Informationen rund um das Thema Demenz und zu den Unterstützungsangeboten in Viernheim bereit. Ergänzend lädt das Büchermobil der Stadtbibliothek dazu ein, Fachliteratur zum Thema kennenzulernen und sich gezielt zu informieren.

Die Mitglieder des Demenznetzes Viernheim freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher und auf anregende Gespräche während der Veranstaltung.

Für weitere Informationen steht das SeniorenBüro telefonisch unter 06204 988-239 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de als Ansprechpartner zur Verfügung.

Quelle: Magistrat Stadt Viernheim