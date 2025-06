Stadt Mannheim für familienbewusste Personalpolitik zertifiziert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim ist am 17. Juni 2025 in Berlin erneut mit dem Zertifikat des „audit berufund-familie” für ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ausgezeichnet worden. Be-reits seit 2021 trägt die Stadtverwaltung dieses Qualitätssiegel, das alle drei Jahre in einem um-fassenden Re-Auditierungsprozess erneuert wird.

„Die erneute Auszeichnung mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich”, erklärt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert, der die Auszeichnung in Ber-lin entgegennahm. „Gerade im Bildungsbereich ist eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik zentral: Nur wenn wir die unterschiedlichen Lebensrealitäten unserer Beschäftig-ten ernst nehmen und entsprechende Vereinbarkeitsangebote schaffen, können wir ausreichend Fachkräfte gewinnen und ein gutes Arbeitsklima langfristig sichern.”

Familien- und lebensphasenbewusste Arbeitsbedingungen werden angesichts des demografi-schen Wandels immer wichtiger. Der zunehmende Personalmangel fordert Arbeitgeber, sich bei der Mitarbeitendengewinnung und -bindung intensiver mit der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben zu beschäftigen und attraktive Angebote für jede Altersgruppe zu schaffen.

Die Stadt Mannheim geht als eine der 306 Organisationen, die bei der 27. Zertifikatsverleihung ausgezeichnet wurden, hier voran. Unter Federführung der städtischen Gleichstellungsbeauf-tragten hat die Stadt Mannheim im vergangenen Jahr in mehreren Workshops mit Mitarbeiten-den aus allen Ebenen den Status quo überprüft und gemeinsam Maßnahmen zur weiteren Ver-besserung der familienbewussten Personalpolitik definiert.

Die Stadt Mannheim bietet ihren mehr als 8.500 Beschäftigten bereits eine Reihe flexibler Ange-bote wie mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, familienbedingte Teilzeit sowie Fort- und Weiterbildungsangebote, auch in Teilzeit. Zukünftig sollen weitere Maßnahmen folgen, etwa mehr Arbeitszeitflexibilität in Bereichen mit starren Arbeitszeiten, familienbewusste Teamorganisation und Förderung von Frauen in Führungspositionen – inklusive der Möglichkeit, als Führungskraft in Teilzeit zu arbeiten.

Die Zertifikate mit einer Laufzeit von drei Jahren gelten als Qualitätssiegel für die systematische und nachhaltige Gestaltung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik. Das Zertifikat des audit berufundfamilie ist ein strategisches Managementinstrument zur Verbesse-rung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Es trägt zur Stärkung der Arbeitgebe-rattraktivität bei und steht unter der Schirmherrschaft der Bundesfamilienministerin Karin Prien. Überreicht wurden die Zertifikate von Mareike Wulf, Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesfamilienministeriums, und Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH.

Quelle: Stadt Mannheim