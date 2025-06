Speyer – Bruckner für Orgel – Konzert für vier Hände und vier Füße im Speyerer Dom

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit Markus und Pascal Kaufmann sind gleich zwei herausragende Organisten an der großen Seifert-Orgel des Speyerer Doms zu erleben – und das zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Der Konzertbeginn am 28. Juni um 21.00 Uhr lädt dazu ein, bewegende Musikmomente in besonderer Stimmung zu erleben. Dem voraus geht ab 20.15 Uhr das „Präludium”: Im Gespräch mit den Organisten führt es in den Orgelabend ein. Tickets sind für 15 Euro, ermäßigt 5 Euro vorab in der Dom-Info und bei allen Reservix Vorverkaufsstellen sowie online über reservix.de und an der Abendkasse erhältlich.

Bruckners 5. Sinfonie transkribiert für Orgel

Als Anton Bruckner 1874 die Komposition seiner 5. Sinfonie beginnt, bestimmen mehrere Rückschläge sein Leben. Und so ist diese, von Bruckner selbst auch, als sein „kontrapunktische Meisterstück” bezeichnete Sinfonie vor allem eines: sein persönliches Glaubenszeugnis. Die knappen Themen stehen mit ihrer Melodik für das Vollkommene, das Göttliche, bis sie schließlich im letzten Satz in einem gewaltigen Choral enden.

Die Brüder Kaufmann haben das Werk für vier Hände und vier Füße transkribiert und sind auch selbst die Interpreten der Aufführung in Speyer. Ihre Leidenschaft für die Orgel und die Suche nach ständig neuen Klangfarben und Nuancierungen lässt sie zu gern gesehenen Konzertorganisten im In- und Ausland werden. Auch als Solisten wurden Pascal und Markus Kaufmann viele Auszeichnungen zuteil.

Kathedralklänge

Der 200. Geburtstag des österreichischen Komponisten Anton Bruckner im Jahr 2024 war Anlass, die Kultursommer-Reihe „Kathedralklänge” in Kooperation mit den vier Domen des Landes wiederaufzunehmen und seine neun Sinfonien in Bearbeitungen für die Orgel ganz neu erlebbar zu machen: aufgeführt von namhaften internationalen Organistinnen und Organisten; in Worms ergänzt durch die St. Florianer Sängerknaben, einem Knabenchor, dem Bruckner selbst angehörte.

Um den Zyklus abzuschließen (die dritte Sinfonie konnte im Vorjahr nicht aufgeführt werden), wird in Kooperation mit der Dommusik Speyer dieses Konzert am 30. August 2025 angeboten und durch die Bruckner-Transkription der fünften Sinfonie für zwei Organisten der Brüder Kaufmann ergänzt.

Foto: Markus und Pascal, Foto: Wolfgang Schmidt, Chemnitz

Freitag, 28.06.2025 21.00 Uhr

Orgelkonzert: Kathedralklänge

Sinfonie Nr. 5, B-Dur von Anton Bruckner

Mit Markus und Pascal Kaufmann

20.15 Uhr Präludium: einführendes Gespräch mit den Organisten

Tickets 15,- € (erm. 5,- €) u.a. bei Dom-Info, Tourist-Information, reservix.de & Abendkasse

Weitere Infos: www.kathedralklaenge.de

Quelle: Bistum Speyer