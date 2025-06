Sandhausen – SVS: Berk Inaler kommt vom Halleschen FC

Sandhausen / Metropolregion Rhein-neckar – Der SV Sandhausen treibt die Kaderplanung für die Saison 2025/26 weiter voran und hat Mittelfeldspieler Berk Inaler verpflichtet. Der 25-Jährige wechselt vom Regionalligisten Hallescher FC an den Hardtwald.

Der 1,78 Meter große zentrale Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung mit:

Inaler absolvierte in den vergangenen Jahren knapp 150 Regionalligaspiele für VSG Altglienicke, Viktoria Berlin und zuletzt den Halleschen FC. In den Pokalwettbewerben feierte der gebürtige Berliner ebenfalls Erfolge – mit Altglienicke gewann er 2019/20 den Berliner Landespokal, mit dem HFC holte er sich 2024/25 den Landespokal Sachsen-Anhalt.

Cheftrainer Olaf Janßen freut sich über die Verstärkung im Mittelfeld: „Berk ist in der Zentrale flexibel einsetzbar, bringt eine gute Mentalität mit, ist ballsicher und verfügt über viel Erfahrung.“

Inaler selbst sieht im Wechsel „die Chance, beim Neuaufbau dabei zu sein – in einer neuen Region, über die ich viel Gutes gehört habe. Ich will alles geben und den maximalen Erfolg“, so Inaler nach der Unterschrift am Hardtwald.

Inaler ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer, Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat und Jahn Herrmann, David Mamutovic, Phil Halbauer, Melvin Ramusovic und Leon Ampadu der 18. Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle: SV Sandhausen