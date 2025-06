Nußloch – Mehrere Einbrüche – Polizei bittet um Mithilfe

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Laufe der letzten Tage kam es zu mehreren Einbrüchen im Nußlocher Stadtgebiet. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag blieb es noch bei einem Einbruchsversuch. Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte sich durch das Aufhebeln eines Rollladen Zutritt in eine Gaststätte in der Walldorfer Straße zu verschaffen. Glücklicherweise misslang die Tat. Eine Zeugin bemerkte am Freitagmorgen gegen 8 Uhr den Einbruchsversuch.

Im Zeitraum zwischen 15 Uhr am Freitag und kurz nach 14:30 Uhr am Samstag wurde dann in ein Vereinsheim in der Hauptstraße eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster im Erdgeschoss des Hinterhofs des Anwesens aufgehebelt. Dort grenzt das Haus an einen Spielplatz und an eine Tiefgarage. In den Vereinsräumen wurde eine Bürotür aufgehebelt und mehrere Gegenstände sowie Bargeld aus einem Metallschrank entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Eine weitere Tat ereignete sich zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 17 Uhr am Freitag und 14:50 Uhr am Sonntag. In diesem Fall brach eine bislang unbekannte Täterschaft in einen Kindergarten in der Kurpfalzstraße ein. Auch hier drang die Täterschaft über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Gebäudes ein. Eine Reinigungskraft bemerkte am Sonntagmorgen den Einbruch und musste feststellen, dass mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt worden waren. Zudem war eine Bürotür aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand verließ die Täterschaft das Gebäude über das bereits zuvor aufgehebelte Fenster im Kellergeschoss. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Teil der kriminalpolizeilichen Einbruchsermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Nachtzeit, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim