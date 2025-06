Mosbach – „Sommermärchen“ mit inklusivem Schwerpunkt – Johannes-Diakonie: 51 Athletinnen und Athleten bei den Special Olympics-Landespielen in Heilbronn und Neckarsulm

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Es wartet ein besonderes Multisportereignis in unmittelbarer Nachbarschaft: Wenn sich vom 9. bis 12. Juli 2025 in Heilbronn und Neckarsulm rund 1100 Sportlerinnen und Sportler zu den baden-württembergischen Special Olympics-Landesspielen treffen, werden auch 51 Athletinnen und Athleten der Johannes-Diakonie in sieben Sportarten vertreten sein. Für alle sind die Landesmeisterschaften ein wichtiger Meilenstein zu den nationalen Spielen von Special Olympics im kommenden Jahr im Saarland.

Bowling, Radsport, Kraftdreikampf, Schwimmen, Freiwasserschwimmen, Tischtennis und Tanzen, in diesen Disziplinen wird die Johannes-Diakonie vertreten sein. Neu bei diesen Landesspielen: „Wir wollen auch bei den Special Olympics-Wettbewerben verstärkt einen inklusiven Schwerpunkt setzen“, erläutert Sportkoordinatorin Claudia Geiger. Durch das Projekt „Teilhabe durch Sport“, maßgeblich gefördert durch die „Aktion Mensch“, wurden zuletzt Kooperationen mit Vereinen geschlossen. Mit der Folge, dass in Heilbronn und Neckarsulm einige Unified-Teams, also Teams aus Menschen mit und ohne Behinderung, an den Start gehen werden.

So feiert die inklusive Linedance-Gruppe „Together in Line“ des TTV Nüstenbach in Heilbronn ihre Wettbewerbs-Premiere. Im Tischtennis wird durch das Engagement des SV Bergfeld ein Unified-Doppel an den Start gehen, ebenso zwei Teams im Radsport und gar drei Unified-Teams beim Freiwasser-Schwimmen im Breitenauer See. „Es ist schön zu sehen, dass unser Projekt wirkt und hoffentlich zu weiteren inklusiven Sport- und Bewegungsangeboten animiert“, so Projektleiter Michael Walter. So habe sich nicht nur der inklusive Lauftreff in Mosbach, sondern auch die inklusive Schwimmgruppe der Johannes-Diakonie etabliert. Diese erhält in den Eberbacher Bädern die Möglichkeit zum Training, wird von Ex-Profi-Triathlet Timo Bracht unterstützt und durch inklusive Schwimmduos bei den Landesspielen nun auch sichtbar.

Die Landes-Sommerspiele von Special Olympics, die alle vier Jahre ausgetragen werden, finden erstmals in zwei Ausrichterstädten statt. Sportstätten sind unter anderem das Heilbronner Frankenstadion und der Kiliansplatz, die Neckarsulmer Ballei und die Sulmhalle oder der Golfclub Heilbronn-Hohenlohe. Das Motto lautet: „Gemeinsam stark!“. Die Veranstalter versprechen auch ein Fest für mehr Teilhabe mit und für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung und auch für die Besucher ein „buntes Sommermärchen“.

