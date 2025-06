Mannheim – STADTRADELN 2025 geht in die achte Runde – Gemeinsam für ein besseres Klima

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim und die Klimaschutzagentur Mannheim laden erneut alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich an der internationalen Kampagne STADTRADELN zu beteiligen. Vom 23. Juni bis zum 13. Juli 2025 heißt es wieder: „Radeln für ein gutes Klima” – und das bereits zum achten Mal in Folge. Im vergangenen Jahr machten 4.473 Radelnde in 207 Teams STADTRADELN 2024 zu einem vollen Erfolg. Auch 2025 soll die Begeisterung weiter wachsen.

„Wir wollen möglichst viele Menschen animieren, neue Mobilitätsgewohnheiten auszuprobieren und ihre Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen”, sagt Oberbürgermeister Christian Specht, der sich selbst gemeinsam mit Erster Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell, Bürgermeister Ralf Eisenhauer und vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen der Mannheimer Stadtverwaltung vermehrt aufs Rad schwingen wird. Sein Appell: „Melden Sie sich an und radeln Sie mit – für ein klimafreundliches Mannheim!”

Die geradelten Kilometer werden online unter www.stadtradeln.de/mannheim oder über die STADTRADELN-App erfasst. Die App bietet zusätzlich den Vorteil, dass dadurch wichtige Daten zur Verbesserung der Radinfrastruktur in Mannheim gesammelt werden.

Eine Anmeldung ist auch nach dem offiziellen Start noch möglich, alle Kilometer ab dem 23. Juni zählen.

Hintergrund:

Wettbewerb mit Gemeinschaftsgeist

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem jedoch nicht der sportliche Ehrgeiz, sondern der Spaß am Radfahren, das Gemeinschaftsgefühl und das Engagement für den Klimaschutz im Vordergrund stehen. Teilnehmen können alle, die in Mannheim wohnen, arbeiten, zur Schule oder Hochschule gehen oder einem Verein angehören. Ob Unternehmen, Schulklassen, Familien oder Freundeskreise – Teams können frei gebildet werden. Einzelpersonen schließen sich dem „Offenen Team – Mannheim” an.

Besonderheit in diesem Jahr sind die drei STADTRADELN-Stars: Mike Dieser, Robert Hofmann und Felix Michalski. Sie stellen sich der Herausforderung, drei Wochen lang komplett auf Autofahrten zu verzichten – weder im eigenen Pkw noch in Carsharing-Fahrzeugen, Taxis oder Mitfahrgelegenheiten. Erlaubt sind lediglich Fahrrad, Bus und Bahn. Alle drei haben interessante Geschichten zu berichten – vom Alltag als ADFC Vorsitzender, über eine Deutschlanddurchquerung bis hin zu einer Auslandsradreise nach Moldawien ist alles mit dabei.

Rahmenprogramm und Auszeichnungen

Ein vielfältiges Rahmenprogramm begleitet die Aktion, darunter der Firmenradtag Rhein-Neckar, geführte Radtouren, Stadtführungen und ein Reisevortrag über Radreisen in Deutschland.

Der Wanderpokal in Form des Mannheimer Wasserturms wird erneut an das Team mit den meisten Gesamtkilometern verliehen – inklusive der Chance, das Gesicht der Kampagne STADTRADELN 2026 in Mannheim zu werden. Unabhängig von den geradelten Kilometern werden unter allen aktiven Teilnehmenden spannende Preise verlost. Diese werden von den diesjährigen STADTRADELN-Partnern zur Verfügung gestellt.

STADTRADELN wird von der Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg gefördert und von vielen lokalen Partnern – wie vom ADFC Mannheim, Free Walking Tour Mannheim, den Reiss-Engelhorn-Museen, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der Kreativwerkstatt Kronmüller, Basement Bikes, Radsport Altig sowie dem Zweirad-Center Stadler – unterstützt.

Quelle/Foto: Stadt Mannheim