Mannheim – Schulübergreifende Abschlussaktion im Rahmen des Projekts „Together We Stand! – Mannheims Schüler*innen für Demokratie und Vielfalt” am 15. Juli

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Schüler-Projekt „Together We Stand!” wird in diesem Jahr das fünfte Mal in Mannheim stattfinden. Die Schüler*innen möchten bei der diesjährigen Aktion ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und mehr Zusammenhalt setzen. Sie wollen dazu ermutigen, dass Jugendliche gemeinsam etwas bewegen können und das Recht dazu haben, gehört zu werden. Die Hauptforderung der Jugendlichen lautet: Mehr politische Bildung während der Unterrichtszeit an weiterführenden Schulen, die aktuelle Themen behandelt, sowie entsprechende Arbeitsstellen dafür in Mannheim.

Am 15. Juli 2025 wird die schulübergreifende Abschlussveranstaltung stattfinden mit gemeinsamer Demonstration vom Alten Messplatz bis zum Mannheimer Schloss – Treffpunkt ist um 11 Uhr am Alten Messplatz. Im Anschluss gegen 12 Uhr wird es ein Zusammenkommen von allen Teilnehmenden auf dem Ehrenhof geben mit Beiträgen der Schüler*innen und des Jugendbeirats. Anschließend können die Jugendlichen ihre Forderungen mit dem Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit, Dirk Grunert, sowie dem Landesschülerbeirat und weiteren Vertretungen aus der Mannheimer Kommunalpolitik diskutieren.

Es werden zudem verschiedene Infostände von Organisationen vertreten sein, die zu einem offenen Austausch einladen und über Bildungs- und Beteiligungsangebote unter anderem für Schulklassen informieren. Weitere Informationen zum Projekt inklusive der Workshops im Vorfeld sind auf folgender Webseite zu finden: https://68deins.majo.de/together-we-stand-2025/. Anmeldung unter: info@68deins.de, Telefon: 0621/293 3598

Hintergrund: Das 68DEINS! Kinder- und Jugendbüro Mannheim befindet sich in der Trägerschaft des Stadtjugendring Mannheim e.V. sowie der Stadt Mannheim, Jugendamt und Gesundheitsamt und Fachbereich Demokratie. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite www.68deins.de.

Quelle: Stadt Mannheim