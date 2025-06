Ludwigshafen – MURALU-Radtour

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Tourist-Information Ludwigshafen der LUKOM bietet am Mittwoch, 2. Juli 2025, in Kooperation mit Quaer – Büro für Urbanes und dem Wilhelm-Hack-Museum eine Radtour durch Ludwigshafen an, die sämtliche Kunstwerke der Wandmalerei-Reihe MURALU besucht. Die Exkursion stellt Wandkunst im ganz großen Format in verschiedenen Ludwigshafener Stadtteilen vor. Werke internationaler und regionaler Künstler*innen sind dabei zu sehen. Hintergrundinformationen zu den einzelnen Objekten liefern Andreas Heinrich und Torsten Kleb von Quaer direkt vor Ort. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Radtour beginnt um 17 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512036. Treffpunkt ist die Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1.

Quelle:

Stadt Ludwigshafen