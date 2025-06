Ludwigshafen – Jobcenter am 3. Juli für unterminierte Vorsprachen geschlossen

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Fünf Bands stehen zur Wahl/ Online-Abstimmung ab sofort bis 30. Juni möglich. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Bandwettbewerb von „Worms: Jazz & Joy“ geht in die entscheidende Phase! Fünf Bands haben es in die finale Auswahl geschafft und haben nun die Chance auf einen begehrten Live-Auftritt auf der RENOLIT-Bühne am Festivalsonntag. ... Mehr lesen »