Ludwigshafen – Genießen Sie den Mittag im Turmrestaurant im Ebertpark

Grünstadt/landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag (21.06.25) brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:15 Uhr in eine Wohnung im Nordring ein. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Haben Sie in der Zeit etwas Verdächtiges im Nordring beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion