Kreis Germersheim – Neues Küchenmodul für Schnell-Einsatz-Gruppe der Malteser – Feierliche in Dienststellung und Segnung

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn Einheiten der Feuerwehren im Landkreis Germersheim oder der Brand- und Katastrophenschutz für längere Zeit im Einsatz waren, dann wurden die Einsatzkräfte bislang mit Hilfe einer Feldküche der Maltester in Hatzenbühl mit Getränken und bei Bedarf auch mit Speisen versorgt. Jetzt hat die „Schnell-Einsatz-Gruppe Verpflegung“ ein neues Küchenmodul erhalten, das am vergangenen Wochenende offiziell in Dienst gestellt und von Pfarrer Marco Richtscheid gesegnet wurde. Ausgestattet mit modernen Geräten und viel Bewegungsfreiheit, ermöglicht das Gerät ein gleichzeitiges Arbeiten mit mehreren Kräften. Das Modul ist auf einen großen Anhänger verbaut und verfügt über einen klappbaren Anbau sowie eine Plattform mit Treppe. Ein Fenster mit klappbarer Theke und ein Zeltvorbau schützen den Bereich der Ausgabe. Das Küchenmodul wiegt zusammen mit dem Anhänger etwa fünf Tonnen.

In Vertretung für Landrat Martin Brandl konnte die Beigeordnete Anette Kloos der Feier beiwohnen: „Es war richtig und wichtig, dass die Kreisverwaltung das Modul angeschafft hat, da sich die Aufgaben und die Zahl der Einsätze unserer Blaulichtfamilie in vielerlei Hinsicht gehäuft haben.“ Sie gratulierte im Namen der Kreisverwaltung auch den Personen, die an diesem Tag geehrt und ernannt wurden. Eine Ehrung erhielten der Germersheimer Landrat a.D. Dr. Fritz Brechtel und Mathias Deubig, die mit der Malteser Dankesplakette für ihr jahrelanges Engagement ausgezeichnet wurden. Jockgrims Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel, selbst bei der Feuerwehr engagiert und Kreisbeauftragter des Malteser Hilfsdienstes, wurde mit der Silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet. Nina Baxmann wurde zur „Leiterin Besuchsdienst mit Hund“ und Daniel Trauth zum „Leiter Einsatzdienste“ berufen.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim