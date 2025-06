Hockenheim – Ein gemeinsamer Blick in die Zukunft des Aquadrom – Bürgerinformationsveranstaltung am 09. Juli 2025

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Freizeitbad gehört bereits seit über 60 Jahren fest zu Hockenheim. Das im Jahr 1961 eröffnete Bad wuchs über die Jahrzehnte vom kleinen Freibad bis zum heutigen Aquadrom. Viele Bürgerinnen und Bürger verbinden zahlreiche Erinnerungen mit dem Aquadrom, haben hier Schwimmen gelernt, schöne Stunden verbracht und im Wasser wie auch an Land die Seele baumeln lassen.

Mit der Zeit sind, wie bei allen Gebäuden, auch im Aquadrom die einen oder anderen Modernisierungen und Reparaturen notwendig. Die jüngsten Arbeiten am Sportbecken des Hallenbades nahmen die Stadtverwaltung sowie die Stadtwerke zum Anlass, sich nicht nur den aktuellen Stand des Bades genau anzuschauen, sondern auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Gemeinsam mit den Fachleuten der Verwaltung sowie externen Spezialisten wurden verschiedene Möglichkeiten erarbeitet und diskutiert.

Um Hockenheimerinnen und Hockenheimer über die möglichen neuen Wege zu informieren, lädt die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Stadtwerken zu einer Bürgerinfoveranstaltung am Mittwoch, den 9. Juli 2025, um 19:00 Uhr in die Stadthalle Hockenheim ein. Hier werden unter anderem Oberbürgermeister Marcus Zeitler, die Werkleiterin der Stadtwerke Martina Wilk sowie Prof. Dr. Christian Kuhn von der Deutschen Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft mbH & Co KG einen Überblick über die aktuelle Situation sowie die Optionen für die Zukunft geben. Diese stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Rückfragen zur Verfügung.

Für alle Interessierten, die nicht vor Ort sein können, wird die Bürgerinformationsveranstaltung auch über einen Live-Stream übertragen. Ein entsprechender Link zum Live-Stream wird spätestens am Tag der Veranstaltung auf der städtischen Homepage www.hockenheim.de und über die Sozialen Medien bereitgestellt.

Quelle: Stadt Hockenheim