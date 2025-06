Hettenleidelheim – Verkehrsunfall mit Verletzten

Hettenleidelheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. An der Kreuzung Wattenheimer Straße / Am Schwimmbad / Peter-Schwalb-Straße kam es am gestrigen Sonntag (22.06.25) gegen 18:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt wurde. Der 16 Jahre alte Motorrollerfahrer befuhr mit seiner 15 Jahre alten Sozia die Straße Am Schwimmbad vom Schwimmbad kommend in Richtung Wattenheimer Straße. An besagter Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 26 Jahre alten Fahrerin, die die Wattenheimer Straße in Richtung Wattenheim befuhr. Bei der Kollision zog sich der 16-Jährige leichte Verletzungen an den Beinen zu. Die 15-Jährige sowie die Pkw-Fahrerin blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt