Heppenheim – Seniorennachmittag beim Bergsträßer Weinmarkt am 3. Juli 2025

Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Obrigheim: Altpapier geriet in Brand Die Feuerwehr musste am Freitagmittag zu einem Einsatz nach Obrigheim ausrücken. Gegen 13 Uhr wurde ein Brand an einem Firmengebäude in der Neckarstraße gemeldet. In einer Vorrichtung für Altpapier, die sich hinter der Halle des Unternehmens befindet, hatte sich das dort gelagerte Papier ... Mehr lesen »