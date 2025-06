Heidelberg – ScienceLab-Forschervormittag für Kinder bis 8 Jahre: “Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider” – Farbwerkstatt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 28. Juni können Kinder von sechs bis acht Jahren in einem dreistündigen Kurs ab 9.45 Uhr gemeinsam mit der ScienceLab-Leiterin Dr. Sabine Rosenberger in spannenden Experimenten herausfinden, woher die Farben kommen und stellen ihre eigenen Farben aus unterschiedlichen Pflanzen her.

Anmeldung bei der Volkshochschule bis 26. Juni bei der Volkshochschule unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

Quelle: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.