Germersheim – Grünabfallsammelplatz in Westheim vorübergehend an einzelnen Tagen eingeschränkt geöffnet

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten im Einfahrtsbereich steht der Grünabfallsammelplatz in Westheim (zwischen Bellheim und Westheim gelegen) in der Woche von Montag, 30. Juni bis Samstag, 5. Juli sowie in der Woche von Montag, 28. Juli bis Samstag, 2. August vorübergehend eingeschränkt zur Verfügung. Die Anlieferung von Grünabfällen ist innerhalb der beiden genannten Wochen nur für Kleinmengen möglich. Da dann die bisherige große Abladefläche nicht zur Verfügung steht, muss das Grüngut in bereitgestellte Container eingeworfen werden.

Grünabfall kann auch zum Wertstoffhof Berg gebracht oder an den Häckselplätzen der Gemeinden im Kreis Germersheim angeliefert werden.

Der Wertstoffhof Berg liegt an der L545 zwischen Berg (Neulauterburg) und Scheibenhardt und ist ausgeschildert, geöffnet ist er Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 16.15 Uhr, Samstag von 8 bis 12.45 Uhr.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim