Frankenthal – EWF-Bürgerbüro bis auf Weiteres geschlossen

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Dr. Woggle & The Radio veröffentlichen am 20. Juni 2025 ihre neue EP „Love is like food“, die ab diesem Datum auf allen relevanten Streamingportalen verfügbar ist. Präsentiert wird die EP bei zwei Live-Auftritten: am 27. Juni um 21 Uhr beim Festungsfest in Germersheim und am 28. Juni beim Heimspiel im Weinheimer Schlosshof beim ... Mehr lesen »