Bad Dürkheim – Mit großem Erfolg endete der Filmfrühling 25

Bad Dürkheim/ Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit vielen am Ende dann doch sehr gut besuchten Vorstellungen endete am Sonntag, 22. Juni 25 der diesjährige FILMFRÜHLING. Er fand zum ersten Mal an zwei neuen Orten gleichzeitig statt: Im Juni in Bad Dürkheim und vorher im Mai auf dem Platz vor der Rhein-Galerie in Ludwigshafen, mit Liegestühlen und Sitzbänken auf den großen Stufen am Rheinufer und 750 Plätzen vor der riesigen LED-Leinwand. Leider war die Nachfrage an diesem Ort aber eher zurückhaltend. Offenbar konnten sich die Besucher aus Ludwigshafen den sonst an anderen Orten gerne besuchten FILMFRÜHLING hier nicht als wirklich einladend vorstellen. Immerhin 4.500 Besucher kamen dennoch und die waren sehr angetan von dieser Verwandlung des „Platz der deutschen Einheit” neben der Rhein-Galerie in ein kleines, aber feines Filmfestival am Rhein.

Mit großer Begeisterung der Besucher schon beim Auftakt am 6. Juni setzte sich dann der FLMFRÜHLING mit deutlich mehr Schwung im idyllischen Kurpark von Bad Dürkheim fort und hier war die Nachfrage so groß, dass das relativ kleine Bewirtungszelt bald an seine Kapazitätsgrenzen kam – bei beispielsweise zweieinhalb Tausend Besuchern an einem einzigen Tag, dem Feiertag am 19. Juni.

So können wir melden, dass stolze 16.500 Gäste den FILMFRÜHLING in Bad Dürkheim mit großer Begeisterung für diesen neuen Spielort besucht haben.

Besonders das Ambiente des Kurparks wurde von den Besucherinnen und Besuchern sehr gelobt, wo sich die 920 Plätze vor der LED-Leinwand sehr harmonisch zwischen die eindrucksvollen Bäume schmiegten und sich den Besuchern daneben zahlreiche, sehr einladende Plätze zum Verweilen zwischen Beeten und Bäumen boten.

„Wir sind sehr glücklich über den Verlauf und die große Begeisterung, mit der man unseren Filmfrühling gleich beim ersten Mal in Bad Dürkheim angenommen hat und wir können uns nur herzlich bedanken für die wunderbare Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt, Claudius Güther, Marcus Brill und allen in der Stadt. Wir sind zuversichtlich, was die Zukunft an diesem Ort betrifft und teilen diesen Optimismus mit der Stadtspitze,” sagt Dr. Michael Kötz, der den FILMFRÜHLING zusammen mit Daniela Kötz und Klaus Wichmann verantwortet.

Quelle: Filmfrühling