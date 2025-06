Mosbach – Wilde Verfolgungsfahrt – Nach Einbruch zweimal im Polizeifahrzeug geflüchtet

Walldürn / Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Verfolgungsfahrt nach Einbruch, Tatverdächtiger flieht in Polizeifahrzeug

Am Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, wurde das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn über Notruf darüber in Kenntnis gesetzt, dass es aktuell zu einem Einbruch in ein Autohaus in der Alte Altheimer Straße in Walldürn kommen würde.

Kurz nach dem Eintreffen einer ersten Streife des Polizeireviers Buchen am Tatobjekt, gegen 14:45 Uhr, ging eine männliche Person zunächst zu Fuß und im weiteren Verlauf mit einem Pkw flüchtig. Insgesamt zwei Polizeifahrzeuge konnten den Flüchtenden bis Walldürn-Hornbach verfolgen. Dort verunfallte der Mann. Beim Versuch der Festnahme bedrohte der Flüchtende eine der verfolgenden Streifenwagenbesatzungen mit einem Gegenstand und ermächtigte sich deren Funkstreifenwagen. Mit diesem setzte er seine Flucht in Richtung Schneeberg (Bayern) fort. Während dieser Flucht kam es zu einem Unfall zwischen dem flüchtenden und dem verfolgenden Streifenwagen auf einem Waldweg zwischen Schneeberg-Hambrunn und Schneeberg-Zittenfelden, wodurch der verfolgende Streifenwagen unbrauchbar wurde. Der Fliehende verunfallte kurze Zeit später auf der Strecke zwischen Schneeberg-Hambrunn und Schneeberg erneut.

Durch Vortäuschen von davongetragenen Verletzungen gelang es dem Tatverdächtigen sich erneut, diesmal eines bayerischen Streifenwagens zu ermächtigen und mit diesem zurück nach Walldürn-Hornbach zu flüchten. In Walldürn-Hornbach verunfallte der Flüchtende mit dem bayerischen Streifenwagen und konnte hierbei durch Polizeikräfte festgenommen werden.

Während der Flucht des Mannes kam es zu mehrfachen Schussabgaben durch die eingesetzten Polizeibeamten beider Bundesländer.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen Tunesier aus dem Bereich Walldürn, der im Verdacht steht, in jüngster Zeit noch weitere Eigentumstaten im Bereich Walldürn begangen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach wird der 39-Jährige am Sonntagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt.

Die Ermittlungen zu den einzelnen Tathergängen werden derzeit vom Kriminalkommissariat Mosbach geführt. Die Ermittlungen zu den Schusswaffengebräuchen werden vom Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim geführt. Mit der Aufnahme der Verkehrsunfälle wurde der Verkehrsdienst in Tauberbischofsheim beauftragt.

Bei dem Einsatzgeschehen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Höhe der Sachschäden an den eingesetzten Streifenwagen der Polizei kann derzeit noch nicht abschließend geschätzt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn