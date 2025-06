Hirschberg – Dachstuhlbrand – schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Hirschberg a. d. Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagabend, 21.06.2025, gegen 21:40 Uhr wurde per Notruf ein Gebäudebrand in der Lessingstraße in Hirschberg gemeldet. Ein aufmerksamer Anwohner hatte eine Rauchentwicklung im benachbarten Wohnhaus wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich eine 81-Jährige und ein 50-Jähriger in der Wohnung. Diese bemerkten das Feuer frühzeitig und unternahmen erste eigene, jedoch erfolglose Löschversuche. Im Anschluss begaben sich die beiden selbstständig aus dem Gebäude. Der Mann wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in eine nahegelegene Klinik verbracht. Die Dame blieb unverletzt. Aufgrund des hohen Personenaufkommens im Bereich der Einsatzstelle wurde die angrenzende Grundschule kurzzeitig als Sammelpunkt für Anwohner und Betroffene genutzt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Hirschberg, Weinheim, Hemsbach und Laudenbach, unterstützt durch einen Notarzt sowie einen Rettungswagen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen hat das Polizeirevier Weinheim übernommen.

