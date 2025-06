Mannheim – Nils Segelken ist neuer Torwarttrainer des SV Waldhof

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Start der Vorbereitung gibt es eine Veränderung im Trainerteam des SV Waldhof Mannheim 07 zu vermelden. Der 32-jährige Nils Segelken wechselt aus der Nachwuchsabteilung des FC St. Pauli in die Kurpfalz und wird neuer Torwarttrainer des SV Waldhof. Der in Cuxhaven geborene Inhaber der Torwarttrainer-Lizenz folgt auf Florian Beck, von dem sich die Wege nach zwei Jahren Zusammenarbeit trennen.

„Die Gespräche mit Nils waren von Beginn an sehr positiv. Trotz seines jungen Alters bringt er in der Position des Torwarttrainers bereits einiges an Erfahrung mit und hat zudem schon mit Dominik in der Regionalliga zusammengearbeitet. Wir freuen uns dementsprechend auf die gemeinsame Zukunft. Gleichzeitig möchte ich mich bei Florian Beck für seinen Einsatz hier in Mannheim bedanken. Wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Schon von den ersten Gesprächen an habe ich gespürt, dass mein Schritt zum SV Waldhof Mannheim genau der richtige ist. Der Waldhof ist ein großer Traditionsverein mit einer tollen Fanunterstützung. Ich freue mich auf die Arbeit, die nun in den kommenden Wochen im Rahmen der Saisonvorbereitung und dann auch während der Saison ansteht. Dominik und ich kennen uns bereits aus Ottensen und haben ähnliche Vorstellungen vom Torwartspiel. Dementsprechend hat dieser Wechsel für mich viel Sinn ergeben“, sagte Nils Segelken bei seiner Vertragsunterzeichnung.

„Dominik kennt Nils sehr gut aus ihrer gemeinsamen Zeit in Ottensen. In den Gesprächen hat sich Nils als sehr ehrgeiziger Trainer gezeigt, der im Torwarttraining moderne Ansätze verfolgt. Auf dieser Basis haben wir uns entschieden, mit Nils einen neuen Torwarttrainer zu engagieren. Dennoch möchten wir uns an dieser Stelle auch bei Florian Beck für seine Arbeit hier in Mannheim bedanken. Am Ende war es keine Entscheidung gegen ihn, sondern vielmehr eine Entscheidung für Nils“, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle: SV Waldhof Mannheim