Ludwigshafen – E-Scooter-Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagmorgen (21.06.2025), gegen 04:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife am Berliner Platz in Ludwigshafen den 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle gab er an, am Vorabend Wodka und Cannabis konsumiert zu haben. Dies bestätigte ein durchgeführter Urin- und Alkoholtest. Ein Arzt entnahm dem 21-Jährigen eine Blutprobe. Den E-Scooter stellten die Polizeikräfte bis zur Nüchternheit des Fahrers sicher. Gegen den Mann wird nun wegen der berauschten Fahrt ermittelt.

Auch bei einer Fahrt unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter kann der Führerschein in Gefahr sein. Die Polizei informiert bei solchen Fällen grundsätzlich die Führerscheinstelle. Diese kann die Geeignetheit des Betroffenen prüfen und ggfls. den Führerschein einziehen oder eine Sperre für den Fahrerlaubniserwerb verhängen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz