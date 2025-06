Grünstadt – Mann fährt ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert einen Transporter

Fahrenbach / Mosbach / Neckar-Odenwald-Kreis – Der 20-jährige Pkw-Führer eines Ford Grand C-Max, besetzt mit sechs Personen, befährt am 20.06.2025, gegen 17:25 Uhr, die L525 von Robern kommend in Fahrtrichtung Fahrenbach und möchte an der Einmündung zur K3970 nach links in Richtung Trienz abbiegen. Die 74-jährige Pkw-Führerin eines Ford EcoSport befährt zeitgleich die L525 in ... Mehr lesen »