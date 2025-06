Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal (Pfalz): Objekt des Monats Juli: Kolorierte Radierung mit Ansicht des Speyerer Tors von Rudi Müllers

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Was hat eine Ansicht des Speyerer Tors aus der Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Verzierung von Waffen im ausgehenden Mittelalter zu tun? Auf den ersten Blick vermutlich

nicht besonders viel. Doch die für die Grafik, die im Juli als „Objekt des Monats“ in der

Frankenthaler Stadtbücherei zu sehen ist, verwendete Drucktechnik hat ihre Ursprünge in

den Werkstätten von Gold- und Waffenschmieden. Die Radierung, deren Name sich vom

dem lateinischen Wort für „kratzen“ ableitet, entstand um 1500. Am Mittwoch, 2. Juli, um 16

Uhr stellt das Team des Erkenbert-Museums Frankenthal (Pfalz) im „Gespräch zum Objekt

des Monats“ in der Stadtbücherei Wissenswertes zum Objekt vor und lädt Gäste zum

Mitreden ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr zum Objekt

Sie galt als einfache und besonders kostengünstige Reproduktionstechnik, die sich

insbesondere durch die feine und präzise Linienführung sowie den an Handzeichnungen

erinnernden Charakter auszeichnet und die Experimentierfreude vieler Kunstschaffender

anregte. Dass die Radierung bis in die heutige Zeit beliebt ist, zeigt die Ansicht des Speyerer

Tors von Rudi Müllers (1895-1972). Dieser griff auf die kostengünstige Reproduktionstechnik

zurück, um unter anderem Stadtansichten in großer Auflage herzustellen und an Touristen

zu verkaufen. Hierzu könnte auch die kolorierte Radierung des Speyerer Tors, einem der

Wahrzeichen Frankenthals, zählen, die vermutlich in den 1950er oder 1960er Jahren

entstand, nachdem das ehemalige Stadttor für den Autoverkehr gesperrt wurde.

Mehr zum Projekt

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums Frankenthal

(Pfalz) und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte des Museums in

einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die

derzeitige Schließung des Museums aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten. Das

Museum wird in dieser Zeit mit einer Reihe von Aktionen und Ausstellungen unter dem Motto

„Das Museum in der Stadt“ für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben. Mehr unter

www.frankenthal.de/erkenbert-museum.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)