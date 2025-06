Weinheim – Und wieder „Fair All“ für alle Und „fer umme“- Pilgerhaus Weinheim veranstaltet das Inklusive Festival zum vierten Mal am 5. Juli als Teil des Kultursommers – Auch im Schlosspark

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Programm für alle, das ist auch in diesem Jahr wieder Teil des Weinheimer Kultursommers. Zusammen zu feiern und gemeinsam gute Musik zu hören steht beim kostenfreien Festival „Fair All“ vom Pilgerhaus Weinheim am 5. Juli ganz besonders im Vordergrund. Dabei treten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne im Schlosshof auf und begeistern mit einem abwechslungsreichen Musikrepertoire. 2025 steht für das Pilgerhaus Weinheim das 175. Jubiläum dick im Kalender. Daher freut sich die Jugend- und Eingliederungshilfeeinrichtung, die ihren Hauptsitz im Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen hat, sehr darüber, dass das Fair All, das 2020 ursprünglich zum 170. Geburtstag geplant war, in diesem Jubiläumsjahr nun bereits zum vierten Mal stattfinden kann und das Pilgerhaus so die Veranstaltungslandschaft der Stadt mitgestaltet. Einige der Bands sind schon bekannte Gesichter beim Fair All, aber auch in diesem Jahr gibt es einige neue Gesichter. Durch die neue „alte“ Position der Bühne breitet sich das Fair All in diesem Jahr auch in den Schlosspark aus: Torwandschießen, Kinderschminken, ein Stand der inklusiven Nähmanufaktur Blauherz sowie eine zweite, kleinere Bühne erwarten die Besucherinnen und Besucher direkt auf der Wiese im Schlosspark gegenüber dem Eingang zum Schlosshof.

Den musikalischen Auftakt macht ein Chor aus Schülerinnen und Schülern der zweiten Klassen der Friedrich Grundschule. Gemeinsam haben sie in den vergangenen Wochen zusammen geübt und bringen ihre Lieder nun am 5. Juli auf die Hauptbühne. Die Schafhof-Band des Pilgerhauses übernimmt direkt danach die Bühne. Die jungen Menschen, die gemeinsam auf dem Schafhof in Hemsbach leben, bringen Pop-Coversongs mit und freuen sich auf ihre knapp 30-minütiges Set. Mit dem Heidelberger Beschwerdechor stehen Fair-All-Neulinge auf der Bühne, die aber keineswegs Bühnen-Neulinge sind. Der gemischte Laienchor unter der Leitung von Bernhard Bentgens tritt schon seit Jahren mit dem Programm „Circus Inclusioni“ in der Region auf und hat es sich zur Aufgabe gemacht, alltägliche Beschwerden und Mühsale auf musikalische Art zu präsentieren. Skurrile bis absurde Momente aus dem Alltag vn Menschen mit Behinderung setzt der Chor in Lieder um. „Doch, ich kann das!“ könnte auch das Motto des Fair Alls sein. Es ist aber der Leitgedanke des inklusiven Musikprojekts vom Verein Wir DABEI! aus Birkenau. Musiker Michl Böhler stellt mit dem Projektchor neue Songs vor und wird dabei von den Paraberries begleitet. Junge Menschen zwischen 13 und 25 Jahren singen dabei gemeinsam vom Vertrauen in sich selbst, um Barrieren zu überwinden.



The Paraberries übernehmen den Staffelstab direkt im Anschluss mit ihren einprägsamen Riffs und fetzigen Harp-Soli. Die 2018 gegründete Blues-Rock-Band kennt man mittlerweile in Weinheim und weit darüber hinaus. Sie stehen zum Beispiel beim Bandsupporter Contest auf der Bühne. Erst Anfang Juni ist außerdem ihre neue Single „Evil Things“ erschienen. Umso schöner, dass sie noch die Zeit finden und zum Fair All zurückkehren, um dem Schlosshof am späten Nachmittag ordentlich einzuheizen. Zuletzt haben sie die Besucherinnen und Besucher beim Familientag der Heimattage im Schlosspark begeistert, jetzt stehen sie wieder auf der Bühne: The Different Stars. Die inklusive Band des Pilgerhaueses präsentiert ihre eigenen Popsongs, in denen sie ihr Leben und ihren Alltag thematisieren und auch die Frage aufwerfen: Wir haben eine Behinderung, aber sind wir deswegen anders? Die Band produziert aktuell übrigens ihre erste EP, die voraussichtlich im Herbst veröffentlicht wird. Rockig geht es weiter mit The Cool Chickpeas. Die 13-köpfige Band aus Rockband-Backnang stand bereits mit Vom Ritchie von den Toten Hosen oder Claudia Lippmann vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auf der Bühne. Schon seit über zehn Jahren spielt die Band aus Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen und ist dabei gut ausgebucht. „Wir sind die chickpeas, ham‘ nen guten Sound, haben Spaß, geben Gas und das Publikum erstaunt, mit unseren Songs, mit unserer Musik bringen wir euch zum Tanzen, denn wir sind der Hit!“ Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen.

Den fulminanten Abschluss des diesjährigen Fair Alls bildet der Auftritt von SWEAT – the urban soul project. Die Organistor*innen freuen sich ungemein, dieses Jahr wieder die gewaltigen Stimmen von Marion La Marché und Indra Wahl gewonnen zu haben, die bekannte Soulmusic-Cover präsentieren werden. „Einen besseren Abschluss können wir uns nicht vorstellen“, so die Organisator*innen.

Programm der Hauptbühne im Überblick:

14.00 Uhr: Eröffnung

14.10 Uhr: Chor der 2. Klasse der Friedrich Grundschule

14.25 Uhr: Schafhof-Band vom Pilgerhaus

15.15 Uhr: Heidelberger Beschwerdechor

16.15 Uhr: Michl Böhler mit Wir DABEI!

16.30 Uhr: The Paraberries

17.45 Uhr: The Different Stars

18.45 Uhr: The Cool Chickpeas

20.10 Uhr: SWEAT – the Urban Soul Project mit Marion La Marché und Indra Wahl

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim