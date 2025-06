Waldsee – Diebstahl eines Autos mit Keyless-Go-System – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Waldsee/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz In den frühen Morgenstunden des 17.06.2025 wurde in Waldsee ein Hyundai Tucson im Wert von etwa 50.000 Euro entwendet. Die Halterin konnte den Standort des Autos verfolgen und meldete dies der Polizei. Durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeikräfte das Fahrzeug in Germersheim feststellen. Der 51-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er wurde am 17.06.2025 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwalt einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls. Der 51-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz