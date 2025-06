Mannheim – Zwei Räuber gehen auf 24-Jährigen los

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend zwischen 17 und 18 Uhr befand sich ein 24-Jähriger auf dem Skulpturenplatz an der Kunsthalle. Dort wurde er durch zwei unbekannte Männer angesprochen und von einem der Beiden an den Oberschenkel getreten. Zudem schlug er mehrfach gegen die Hände des 24-Jährigen, die dieser schützend vor seinen Kopf hielt. Währenddessen entriss ihm der andere Unbekannte die Bauchtasche und fuhr mit einem Fahrrad davon. Nach der Auseinandersetzung suchte der 24-Jährige seine Tasche und nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf, verlor ihn aber rasch aus den Augen. Daraufhin lief der 24-Jährige wieder zurück zu dem Unbekannten, der ihn geschlagen hatte. Dieser sagte zu ihm, dass er seine Tasche in einem Müllereimer finde. Tatsächlich befand sich seine Bauchtasche in einem Mülleimer in der Nähe. Die Unbekannten hatten das Bargeld aus der Bauchtasche entnommen und den restlichen Inhalt darin belassen. Das Fachdezernat der Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raubes gegen die Unbekannten.

Der 24-Jährige beschrieb die zwei Räuber wie folgt:

Person 1:

– männlich

– Ca. 184 cm

– Ca. 34 Jahre alt

– 90-100 kg

– Braune Haare

– Arabisches Erscheinungsbild

– Weißes T-Shirt

Person 2:

– männlich

– Ca. 170 – 173 cm

– Ca. 34 Jahre alt

– Schwarze Haare (an den Seiten kurz, oben länger und lockig)

– Arabisches Erscheinungsbild

– Weißes T-Shirt

– Auf einem Fahrrad

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern und der Tat selbst machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.Nr.: 0621/ 174-4444, zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim