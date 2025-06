Mannheim – Verstärkung für die Offensive – Shaban Veselaj wechselt zum VfR Mannheim, !

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. der VfR Mannheim sichert sich die Dienste von Shaban Veselaj. Der 23-jährige Offensivspieler wechselt vom Oberligisten TSG Backnang, dem Tabellenachten der vergangenen Saison, in die Quadratestadt und verstärkt die Rasenspieler mit sofortiger Wirkung. Veselaj erzielte in der abgelaufenen Oberliga-Saison 12 Treffer und überzeugte mit seiner körperlichen Präsenz (1,88 m), Spielintelligenz und Vielseitigkeit. Der Angreifer kann flexibel in allen Offensivrollen eingesetzt werden und bringt neben Tempo auch einen starken Torabschluss mit.

Ali Ibrahimaj, Sportvorstand des VfR Mannheim, zeigt sich zufrieden: „Shaban ist ein Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten. Seine Entwicklung in Backnang war beeindruckend – umso schöner, dass er sich trotz zahlreicher Interessenten für unseren Weg entschieden hat. Er bringt Wucht, Tempo und Torgefahr – genau das, was wir gesucht haben.“ Hakan Atik, Sportlicher Leiter, ergänzt: „Shaban ist flexibel einsetzbar und gibt uns damit zusätzliche Möglichkeiten in der Offensive. Er hat in Backnang gezeigt, dass er konstant abliefert. Wir sehen in ihm noch viel Potenzial und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit.“

Shaban Veselaj selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Herausforderung: „Ich habe mich bewusst für den VfR entschieden, weil ich hier die besten Voraussetzungen sehe, mich weiterzuentwickeln. Der Verein hat Ambitionen, eine klare Idee und ein starkes Umfeld – ich freue mich darauf, meinen Teil beizutragen.“ Mit der Verpflichtung von Veselaj unterstreicht der VfR Mannheim seine Ambitionen und stellt die Weichen für eine konkurrenzfähige Offensive in der neuen Spielzeit.

Quelle: VfR Mannheim