Mannheim – Oberbürgermeister Christian Specht zur Absage der „Meile der Religionen”

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Statement von Oberbürgermeister Christian Specht:„Ich bedaure sehr, dass die Veranstalter die Meile der Religionen abgesagt haben. Nach der aktuellen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten sind individuelle Sicherheitsbedenken natürlich nachvollziehbar, auch wenn für dieses interreligiöse Fest der Begegnung keine konkreten Bedrohungen bekannt sind.

In der aktuellen weltweit konfliktgeladenen Situation ist es umso wichtiger, dass in Mannheim alle Nationalitäten und Religionen auch weiterhin miteinander im Dialog bleiben, um das traditionell friedliche und tolerante Zusammenleben in unserer Stadt zu erhalten. Daher lade ich alle bisherigen Träger der Meile der Religionen zu einem Gespräch ein. In einem solchen Gespräch möchte ich ausloten, wie wir gemeinsam die Voraussetzungen schaffen können, dass in Mannheim bald wieder eine Meile der Religionen unter Beteiligung von Vertretern aller abrahamitischen Glaubensgemeinschaften stattfinden kann.”

Quelle Stadt Mannheim