Mannheim – Meile der Religionen abgesagt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Organisatoren sagen schweren Herzens kurzfristig Veranstaltung am 24. Juni in der Mannheimer Innenstadt ab

Die MEILE DER RELIGIONEN 2025 ist abgesagt. „Schweren Herzens müssen wir die für Dienstag, 24. Juni, geplante MEILE DER RELIGIONEN absagen“, teilen die Organisatoren im FORUM DER RELIGIONEN Mannheim mit. Die aktuelle gesamtpolitische Lage erschwere es inzwischen nicht nur der jüdischen Gemeinde, sondern mehreren anderen Gruppen, mit einem sicheren und unbeschwerten Gefühl an der Veranstaltung teilzunehmen und Gäste dazu einzuladen – trotz des umfassenden Sicherheitspakets.

Die Sprecher des FORUM DER RELIGIONEN Mannheim bedauern diese Entwicklung sehr. Aufgrund kurzfristiger Absagen weiterer Teilnehmender am heutigen Freitag seien zudem die organisatorischen Abläufe am Tag der MEILE nicht mehr zu stemmen. „Die Meile der Religionen ist ein Gemeinschaftsprojekt, das von vielen Schultern getragen wird. Da nun in Summe zu viele Gruppen nicht teilnehmen, ist sie als Einladung an die gesamte Stadtgesellschaft nicht aufrecht zu erhalten. Die geplante MEILE DER RELIGIONEN kann unter diesen Umständen nicht stattfinden.“

Diese Entscheidung sei allen sehr schwer gefallen. „Die MEILE DER RELIGIONEN bleibt Teil unserer DNA des freundschaftlichen interreligiösen Miteinanders in der Quadratestadt. Daran halten wir fest“, betonen die FORUM-Sprecher. „Daher möchten wir alle ermutigen, ein verbindendes und friedensstiftendes Gebet für alle Menschen unserer Gemeinden, unserer Stadt und der Welt zur geplanten Zeit der MEILE am 24. Juni um 18 Uhr zu sprechen.“

Info: Organisiert wird die MEILE DER RELIGIONEN durch das FORUM DER RELIGIONEN Mannheim. Mitglieder sind Vertreter der christlichen Kirchen, der Moscheegemeinden, der jüdischen Gemeinde und der alevitischen Gemeinde. Seit 2007 steht dieses interreligiöse Dialogforum für ein friedliches, vertrauensvolles und freundschaftliches Miteinander der Religionen in der Quadratestadt. Insgesamt hatten sich ursprünglich für die MEILE DER RELIGIONEN 2025 über 30 Gemeinden, Vereinen und Einrichtungen der im FORUM vertretenen Religionsgemeinschaften für rund 60 Tische angemeldet.

Quelle Kath. Kirche in Mannheim