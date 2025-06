Mannheim – Emmanuel Iwe unterschreibt in der Kurpfalz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Der SV Waldhof Mannheim kann den nächsten Neuzugang vermelden: Der 24-jährige Emmanuel Iwe hat nach erfolgreich absolviertem Medizincheck einen Vertrag beim Verein unterschrieben. Der Flügelspieler stand in der vergangenen Saison beim SV Sandhausen unter Vertrag und erzielte dort sieben Scorerpunkte in 30 Drittligapartien. Nun wechselt er nach Mannheim, wo er seine Schnelligkeit und Durchschlagskraft auf der Außenbahn in das Offensivspiel einbringen soll.

Der in Nigeria geborene US-Amerikaner wurde fußballerisch in den USA ausgebildet und kam dort unter anderem zu drei Einsätzen in der Major League Soccer (MLS). Seine ersten Schritte im Profifußball machte der 1,75 Meter große Linksfuß in der Organisation von Minnesota United. Von Minneapolis führte ihn sein Weg über den Hardtwald in Sandhausen nun zum SV Waldhof Mannheim in die Kurpfalz.

„Wir haben uns intensiv mit Emmanuel beschäftigt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass er sehr gut in unser Offensivkonzept passt. Neben seiner großen Schnelligkeit auf den Flügeln bringt er auch körperliche Robustheit mit. Wir sehen weiterhin viel Potenzial in ihm und wollen ihm hier die Möglichkeit geben, dieses voll auszuschöpfen“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich bin sehr glücklich, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschrieben zu haben. In beiden Spielen der vergangenen Saison habe ich die Energie und Leidenschaft der Fans gespürt – das hat mich tief beeindruckt. Ich freue mich sehr darauf, künftig in diesem großen Stadion vor so vielen begeisterten Anhängern spielen zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir schnell das Gefühl gegeben, hier am richtigen Ort für meine weitere Entwicklung zu sein“, erklärte Emmanuel Iwe bei seiner Vorstellung.

„Dass uns im letzten Drittel Tempo gefehlt hat, war offensichtlich. Daher haben wir gezielt nach einem Spielerprofil wie dem von Emmanuel gesucht und uns letztlich für ihn entschieden. Er bringt viele Eigenschaften mit, die wir für unsere Flügelpositionen benötigen. Zudem kennt er die 3. Liga aus dem vergangenen Jahr und weiß, wie er seine Stärken effektiv einsetzt“, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle – SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH