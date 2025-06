Ludwigshafen – SkulpTour durch die Stadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei der “SkulpTour” am Freitag, 27. Juni 2025, um 17 Uhr liefert Kunstvermittlerin Ursula Dann detailreiche Informationen zum Ensemble der künstlerisch gestalteten Skulpturen und Brunnen am Ludwigsplatz. Der Spaziergang führt über die verschiedenen Veranstaltungsbereiche des Rheinuferfestes, das am 27. Juni startet. Hierbei handelt es sich um eine barrierefreie Kurzstrecke zu Fuß, insbesondere auch für eingeschränkt mobile Menschen sowie Senior*innen geeignet. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldung per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512036. Treffpunkt ist am Ludwigsplatz im Bereich an der Bahnhofstraße.

Quelle Stadt Ludwigshafen