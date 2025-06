Ludwigshafen – Sammlungspräsentation “Vom Klang der Bilder”: Musikalische Führung im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einer musikalischen Führung durch die neue Sammlungspräsentation “Vom Klang der Bilder” lädt das Wilhelm-Hack-Museum am Sonntag, 29. Juni 2025, um 11 Uhr ein. Sammlungskuratorin Julia Nebenführ begleitet gemeinsam mit Dozent*innen und Schüler*innen der Städtischen Musikschule Ludwigshafen durch die Ausstellung. Dabei werden die ausgestellten Kunstwerke und die verschiedenen Ausstellungsräume musikalisch untermalt. Die Führung ist in den Kosten des Museumseintritts inbegriffen. Um Anmeldung per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de wird gebeten.

Quelle: Stadt Ludwigshafen