Ludwigshafen – Ruchheim erhält wieder eine eigene Postfiliale – Eröffnung am 25. Juni 2025

Ludwigshafen / Ruchheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Nach jahrelangen Verhandlungen ist es endlich soweit: Ruchheim bekommt wieder eine eigene Postfiliale. Am 25. Juni 2025 eröffnet die neue Filiale im Kiosk Bojin in der Maxdorfer Straße 4 und sichert damit eine wichtige infrastrukturelle Versorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil.

Seit der Schließung der eigenbetriebenen Postfiliale im Jahr 2021 war die postalische Grundversorgung in Ruchheim nur eingeschränkt möglich. „In den vergangenen Jahren standen wir in engem Austausch mit der Deutschen Post und haben immer wieder auf die große Bedeutung einer wohnortnahen Filiale für die Menschen in Ruchheim hingewiesen“, erklärt Ortsvorsteher Dennis Schmidt. „Umso mehr freue ich mich, dass wir nun gemeinsam eine tragfähige Lösung gefunden haben.“

Die neue Filiale wird montags bis freitags von 7:30 bis 13:30 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr, sowie samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr geöffnet sein. Damit steht den Bürgerinnen und Bürgern ein umfangreiches Serviceangebot zur Verfügung – und das zu attraktiven Öffnungszeiten.

„Das ist ein großer Gewinn für unseren Stadtteil, insbesondere für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen, die auf kurze Wege angewiesen sind“, so Schmidt weiter. Die neue Filiale trage nicht nur zur Verbesserung der Lebensqualität bei, sondern stärke auch den örtlichen Einzelhandel.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken