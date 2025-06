Ludwigshafen – Kinderyoga: Innere Ruhe für die jüngsten Wildparkgäste erreichen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitag, 27. Juni 2025, bietet der Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim wieder eine Einheit Kinderyoga an. Das Angebot ist für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren vorgesehen. Referentin Diana Gillmann gibt von 16.30 bis 18 Uhr nicht nur Tipps für die körperliche Fitness, sondern leitet die Teilnehmer*innen an, wie sie bei den Übungen zu Ruhe und Achtsamkeit finden. In Begleitung eines Elternteils und vor allem in der besonderen Umgebung des Wildparks lassen sich damit die Neugier der Kinder für Yoga und die Natur wecken. Treffpunkt für die Veranstaltung ist vor dem Haus der Naturpädagogik. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks 0621 504-3370 erforderlich. Die Kursgebühren betragen 15 Euro pro Kind, ein Elternteil ist frei, für den zweiten Elternteil beträgt die Kursgebühr 6 Euro.

Quelle Stadt Ludwigshafen