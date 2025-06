Ludwigshafen – Gazi-Antep-Fest 2025 im hack-museumsgARTen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zu seinem alljährlichen Gazi-Antep-Fest lädt der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep e.V. am Samstag, 28. Juni 2025, um 19 Uhr in den hack-museumsgARTen ein. Es gibt original Antep Musik und leckere Spezialitäten aus der gleichnamigen Provinz. Der Freundeskreis informiert über die Region und über Hilfsprojekte seit dem Erdbeben am 6. Februar 2023. Ludwigshafen ist eine der Partnerstädte von Gaziantep, einer multikulturellen Stadt in Südostanatolien. Mit etwa 2,1 Millionen Einwohner*innen ist sie die sechstgrößte Stadt der Türkei, in der neben Türk*innen auch Kurd*innen und Araber*innen leben.

Quelle: Stadt Ludwigshafen