Landau – EWL erneuert Kanalnetz: Moltkestraße gesperrt! Sanierung der Abwasserhausanschlüsse dient dem Umweltschutz – Umleitungen eingerichtet

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) arbeitet weiter an der Sanierung und Modernisierung des Kanalsystems. Deshalb beginnt in der Moltkestraße jetzt eine neue Baumaßnahme: Ab Montag, 23. Juni 2025, wird dafür der Abschnitt zwischen Reiterstraße und Rheinstraße für den motorisierten Verkehr für zwei Wochen voll gesperrt. Die Arbeiten im Auftrage des EWL sollen spätestens am 4. Juli abgeschlossen sein. Einzelne Etappen für geringstmögliche Eingriffe „Wie bereits im benachbarten Kanalabschnitt arbeiten wir wieder im Vorgriff auf den geplanten Fernwärmeausbau der Energie Südwest. Die Fernwärme-Rohre werden nämlich später im Straßenkörper über dem Abwasserkanal liegen“, erläutert Andrea Eckrich, zuständige Mitarbeiterin in der Abteilung Abwasserbeseitigung beim EWL. Sie ergänzt: „Wir führen die Sanierung in Etappen durch, um die Eingriffe in den Verkehr und für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.“ Zweck der Baumaßnahmen ist die Erneuerung von Abwasserhausanschlüssen. Teilweise sind diese Anschlüsse mehr als 100 Jahre alt. Aufgrund dieses Alters besteht das Risiko, dass die Rohre undicht werden und das Abwasser im Erdreich versickert, anstatt zur Reinigung in die Kläranlage zu fließen. Durch die Sanierung der Anschlüsse wird dies verhindert. „Die Bauarbeiten dienen deshalb auch dem Umweltschutz in Landau“, betont Andrea Eckrich.

Fußgänger- und Radverkehr möglich

Während der Arbeiten ist der Straßenabschnitt für Autos voll gesperrt. Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert.

Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können die Baustelle auf einem eigens eingerichteten Durchgang weiterhin

passieren. Rettungsfahrzeuge haben jederzeit Zugang zu den Gebäuden innerhalb der Sperrung – ebenso wie die

Abfallsammlung, für die an den Abholtagen eine Durchfahrt ermöglicht wird. Da die zu erneuernden Abwasserhausanschlüsse im Bereich von privaten Einfahrten liegen, wird dies leider zu Einschränkungen bei der Nutzung der privaten Stellplätze führen. Die betroffenen Anlieger wurden bereits durch den EWL informiert.

„Für diese Einschränkungen bitten wir um Verständnis – auch im Namen der Fachfirma, die die Bauarbeiten umsetzt“, so Andrea Eckrich.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau