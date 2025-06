Landau – Annweiler bekommt ein Gesundheitszentrum – Gelände des früheren Krankenhauses wird zum „Health & Care Campus Annweiler”

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Herzen der Stadt Annweiler wird ein Gesundheitszentrum entstehen. Das geben der Landkreis Südliche Weinstraße, die Verbandsgemeinde und die Stadt Annweiler am Trifels sowie das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße gemeinsam bekannt. „Im Wettbewerb um das beste Konzept für die Weiterentwicklung des früheren Krankenhaus-Standorts hat sich ein Vorhaben bei der Jury durchgesetzt, von dem die Bürgerinnen und Bürger in verschiedener Hinsicht und in vielen Lebenslagen in Zukunft profitieren können”, halten Landrat Dietmar Seefeldt, Bürgermeister der Verbandsgeeminde Annweiler am Trifels, Christian Burkhart, Annweilers Stadtbürgermeisterin Carmen Winter sowie Dr. Guido Gehengdes, Geschäftsführer des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, gemeinsam fest. Ziel ist es, die bestehende Bausubstanz sinnvoll weiterzuverwenden und neue Gesundheitsangebote zu schaffen, um die medizinische Versorgung zu sichern, die Lebensqualität in Annweiler und Umgebung weiter zu erhöhen und die regionale Wirtschaft zu stärken. Zusammen mit Lutz Lungwitz, dem 1. Vorsitzenden des Deutschen Medical Wellness Verband e.V. als Projekt- und Konzeptentwickler, der sich eng mit dem Investor abstimmt, halten Seefeldt, Burkhart, Winter und Gehendges fest: „Gemeinsam werden wir uns dafür engagieren, dass die markante Fläche am Rande der historischen Altstadt, auch unter Beibehaltung von Strukturen des alten Krankenhauses, zum Wohle der Menschen sinnvoll weiterentwickelt und auch in Zukunft gesundheitlich genutzt wird.”

Gesundheit im Fokus

Das geplante Vorhaben auf dem Gelände des früheren Krankenhauses umfasst nach derzeitigen Planungen des Käufers folgende Elemente: Wohnungen mit Betreuungsangebot sollen entstehen. Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderung können dort bedarfsgerecht wohnen, inklusive Küchenzeile und behindertengerechten, barrierefreien Bädern. Pflegerische Dienstleistungen können hinzu gebucht werden. Geplant ist außerdem die Integration einer Tagespflege, einer außerklinischen Intensivpflege und eines ambulanten Dienstes. Bei Bedarf könnten Angebote für an Demenz erkrankte Patientinnen und Patienten hinzukommen, ebenso wie Wohnraum für Pflegekräfte. Des Weiteren sollen eine geriatrische und eine ambulante Reha sowie ein „Gesundheitshotel” entstehen, das auch internationaler Patiententourismus auf Selbstzahlerbasis ermöglicht und das durch eine Akademie für die Gesundheitsfortbildung ergänzt wird.

Ein hausärztliches MZV, also ein medizinisches Versorgungszentrum, soll ebenfalls angesiedelt werden. Eventuell könnte eine Ladenzeile mit Café die Angebote auf dem Campus abrunden. In seiner jüngsten Stadtratssitzung hat der Annweilerer Stadtrat einstimmig die entsprechenden Weichen gestellt: Die Stadtratsmitglieder beschlossen, dass der Bebauungsplan für das Gelände geändert wird. Der Bebauungsplan „Gesundheitszentrum” wird dann die rechtlichen Voraussetzungen für eine Umnutzung der Flächen schaffen.